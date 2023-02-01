Brezilya'da tur otobüsü devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu en az 7 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu en az 7 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinin başkenti Florianopolis'ten Arjantin ve Paraguay sınırındaki Foz do Iguacu kasabasına gitmek üzere yola çıkan bir tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Parana eyaletindeki BR-277 Otoyolunda devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Parana Federal Karayolu Polisi'ne göre 54 kişinin bulunduğu otobüste en az 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Arjantinli bir anne ve 3 yaşındaki kızının da bulunduğu öğrenildi. Tur otobüsünün Iguazu Şelalesi'ne gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı.

Kazanın sebebine yönelik soruşturma başlatıldı. - BRASILIA