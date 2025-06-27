Brad Pitt'in Los Angeles'taki Evi Soyuldu

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Oscar ödüllü aktör Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi, hırsızlar tarafından yağmalandı. Soygun sırasında evde olmadığı bildirilen Pitt, olay sırasında İngiltere'deydi.

ABD medyası, Oscar ödüllü aktör Brad Pitt'in Los Angeles'taki evine hırsız girdiğini ve evinin yağmalandığını yazdı. Pitt'in soygun sırasında evde olmadığı iddia edildi.

ABD medyası, Los Angeles kentine bağlı Los Feliz'de bulunan ünlü aktör Brad Pitt'e ait evin Çarşamba gece saatlerinde soyulduğunu yazdı. Los Angeles polisi, evin Pitt'e ait olduğuna ilişkin açıklama yapmazken evin Oscar ödüllü Pitt tarafından 2023 yılında alınan evin adresiyle eşleştiğini söyledi. Polis, üç şüphelinin eve ön pencereden girdiğini ve evi yağmaladığını söyledi. Hırsızların evden çaldıkları malzemelerle kaçtıklarını aktaran polis ne çalındığına dair bilgi vermedi. ABD medyası, ünlü oyuncunun soygun sırasında evde olmadığını iddia etti.

Bugün gösterime girecek olan yeni filmi F1'in Londra galası için bu hafta başında İngiltere'ye giden Pitt'e Hollywood yıldızı Tom Cruise ve 7 kez Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonası şampiyonu olan Lewis Hamilton da eşlik ediyor.

Geçen ay da bir kişi aracını Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston'ın evinin kapısına çarptığı iddiasıyla takip ve vandalizm suçlamalarıyla tutuklanmıştı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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