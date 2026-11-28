Bozüyük'te toplum destekli polis 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmada 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek önlemler anlatıldı; katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışma kapsamında 36 vatandaşa günümüzde karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık suçlarının farklı türleri anlatıldı.
Dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları da anlatarak vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.