Bozüyük'te Tartışma Kanlı Bitti: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bozüyük'te Tartışma Kanlı Bitti: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda 21 yaşındaki İ.S.S. silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 21 yaşında genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Necip Hoca Sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesinin ardından M.S. isimli kişi, silahla İ.S.S.'ye (21) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İ.S.S. kurtarılamadı. Zanlı M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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