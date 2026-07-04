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Bilecik'te toplu taşımada sahte para uyarısı

Bilecik'te toplu taşımada sahte para uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara sahte para uyarısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara sahte para kullanımı, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği ve karşılaşılması halinde yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında da uyarılarda bulunurken, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya emniyet birimlerine bilgi vermeleri istendi.

Öte yandan, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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