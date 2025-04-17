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Bozüyük'te Polisten Öğrencilere Trafik ve Güvenlik Eğitimi

Bozüyük'te Polisten Öğrencilere Trafik ve Güvenlik Eğitimi
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Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Polis Sadece Korumaz, Öğretir' sloganıyla Halime Hatun Anaokulu'nda etkinlik düzenleyerek öğrencilere trafik kuralları ve güvenlik hakkında bilgi verdi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Polis Sadece Korumaz, Öğretir" sloganıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Bozüyük Halime Hatun Anaokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kuralları, polislik mesleğinin önemi ve 112 ihbar hattının kullanımı konularında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte, çocuklara tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği de öğretilirken, polise olan güven duygusunun artırılması hedeflendi. Çocuklar, polislerin görevleri hakkında sorular sorarak merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda ise öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak program sonlandırıldı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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