Bozüyük'te polis, üniversite öğrencilerini dolandırıcılığa karşı uyardı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada öğrencilere Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ve Acil İhbar Hattı'nın kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından öğrencilerin olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Polis ekipleri, güvenliğin yalnızca olaylara müdahale etmekten ibaret olmadığını, olay yaşanmadan önce alınan tedbirlerin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı