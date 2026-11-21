Bozüyük'te polis kapalı semt pazarında dolandırıcılık ve KADES bilgilendirme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kapalı semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verdi. Ekipler KADES ve evden hırsızlık hakkında da bilgilendirme yapıp broşür dağıttı; çalışmaların süreceği belirtildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından kapalı semt pazarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.