Bozüyük’te otluk yangını
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen otluk yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen otluk yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahallesi mevkii Söğüt Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 12 personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonrasında yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı