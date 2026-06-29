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Bilecik'te öğrencilere bisiklet kullanımı için güvenlik eğitimi

Bilecik'te öğrencilere bisiklet kullanımı için güvenlik eğitimi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekipleri, yaz tatilinde bisiklet kullanımının artmasıyla öğrenci ve velilere güvenli sürüş, trafik kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı konularında eğitim verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere bisiklet kullanımı için güvenlik eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımında yaşanan artışa dikkat çekmek amacıyla okul önlerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda öğrenci ve velilere bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımında uyulması gereken temel trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımının önemi ve trafikte güvenli sürüş konularında bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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