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Bilecik'te KGYS destekli trafik denetimi

Bilecik'te KGYS destekli trafik denetimi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri kullanmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücülere işlem yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan denetimlerde KGYS kameraları üzerinden sürücüler kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Yetkililer, emniyet kemeri kullanımının olası kazalarda hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, direksiyon başında cep telefonu kullanımının ise trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Öte yandan, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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