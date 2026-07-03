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Bilecik'te 445 şahıs ile bin 235 sürücü sorgulandı

Bilecik'te 445 şahıs ile bin 235 sürücü sorgulandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol noktası uygulamasında 445 kişi ve bin 235 araç sorgulandı, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yol Kontrol Noktası (YKN) uygulaması kapsamında 445 şahıs ile bin 235 araç sürücüsü sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Poyra mevkiinde bulunan Bozteks YKN'de geniş kapsamlı denetim yapıldı. Uygulamada 1 komando unsuru, 1 TEM unsuru, 1 jandarma subayı, 2 astsubay ve 5 uzman çavuş görev aldı. Gerçekleştirilen YKN faaliyeti kapsamında 445 şahıs ve 1235 araç sürücüsü sorgulandı.

Öte yandan, denetimlerde 1 şahıs hakkında Asayiş Nitelikli Adli (ASAL) işlem uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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