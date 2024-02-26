Bozüyük'te Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evden hırsızlık yapan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bozüyük'ün Saraycık köyünde akşam saatlerinde İ.T. isimli şahsın evine hırsız girdiği ihbarı alındı. İhbar ardından harekete geçen Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından plakası tespit edilen araç ve şüpheli şahıs takip edildi. Bozüyük ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan koordine sonucu şüpheli şahıs çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. - BİLECİK