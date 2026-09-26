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Bozüyük'te 43 veliye akran zorbalığı ve güvenli internet bilgilendirmesi yapıldı

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Bozüyük'te 43 veliye akran zorbalığı ve güvenli internet bilgilendirmesi yapıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulunda düzenlenen veli toplantısında, 43 veliye akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Toplantıda güvenli internet, 112 Acil Çağrı Hattı ve Toplum Destekli Polislik çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 43 veliye akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulunda düzenlenen veli toplantısında, çocukların karşılaşabileceği akran zorbalığına karşı velilere bilgi verildi. Toplantıda ayrıca güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı ve Toplum Destekli Polislik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabileceği risklere karşı velilerin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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