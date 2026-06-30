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Bilecik'te 2 bin 75 motosiklet sürücüsü kontrolden geçti

Bilecik'te 2 bin 75 motosiklet sürücüsü kontrolden geçti
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drone ve KGYS destekli motosiklet denetimlerinde 2 bin 75 sürücü kontrol edildi, 113 sürücüye işlem yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 bin 75 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli iki faz halinde şok motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ilk aşamasında sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız limitleri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. İkinci aşamada gerçekleştirilen denetimlerde ise çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 113 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulandı. Denetimler kapsamında toplam 2 bin 75 motosiklet sürücüsü kontrolden geçirilirken, uygulama süresince motosiklet kazaları ve kural ihlallerinde azalma gözlendi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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