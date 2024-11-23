Üye Girişi
Haberler

Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi

Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir iş yerinde cep telefonunu tamir ettiren kişinin annesi, birkaç gün sonra telefonun çalışmadığını iddia ederek kızıyla birlikte esnafla tartıştı. Tekrar tamir etmesini söyleyen kadın, esnafın "ücretli tamir yapabilirim" cevabını alınca deliye döndü. Esnafa yumruk atan kadın, dükkanı da dağıtarak 100 bin liralık zarar verdi.

Şişli'de bir telefon dükkanında yaşanan olayda, telefonunu tamir ettiren bir kadın, telefonun hala çalışmadığını iddia ederek esnafa yumruk attı. Sinirlenen kadın, dükkanı dağıtarak esnafa yaklaşık 100 bin lira zarar verdi.

Olay, 18 Kasım saat 10.45 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, cep telefonunu tamir ettirmek için Tufan K.'nın iş yerine getirdi. Telefonu teslim alan iş yeri sahibi, ertesi gün işlemlerini bitirip sahibine teslim etti. Ancak birkaç gün sonra telefonu teslim alan kişinin annesi, Tufan K.'ya gelerek telefonun çalışmadığını iddia etti. Telefonu inceleyen Tufan K., kadına telefonu bozduklarını söyleyerek ücretli tamir yapabileceğini belirtti.

KADIN MÜŞTERİ ESNAFA YUMRUK ATTI

Bu cevap karşısında sinirlenen kadın, Tufan K.'ya yumruk attı. Esnafın da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine iş yerinde kavga çıktı. Saldırgan kadın çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı ancak bu kez de diğer kadın Tufak K.'ya saldırmaya başladı. Kadın ardından duvarda asılı olan cep telefonu aksesuarlarını dağıtarak, tamir aletlerine zarar verdi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından yaklaşık 100 bin lira zarar uğrayan Tufan K., polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan taraflar serbest kalırken, Tufan K.'nın kadınlarla uzlaşıp zararını karşıladığı bilgisine ulaşıldı. İş yeri sahibinin dükkanı ise tadilata aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

müşteri hakli KARDEŞ eline SAGLIK abla

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Dokmen:

müşteri yüzde yüz haklı milleti zıvana dan çıkartıyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben hiç işini dürüstçe yapan bir tamirci görmedim bir tanıdık televizyon tamircisi müşteri çocuk ekranı kırdı şikayetiyle ona geliyor müşteriye televizyonu yenilediğinde ekran koruyucu takmasını söylemiyor ben söylüyorum ona niye söylemedin dediğimde bana ne diyor bu adam beş vakitte namaz kılıyor Allahtan korkusundan namaz kılıyor ama dürüst biri değil kuldan korkmuyor adam ekranı ıslak bezle silmiş ekran bozulmuş ıslak bezle ekranı silme bozulur demiyor çoğu bunun gibi at hırsızı menfaatçi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.