Bozova'da kompresörle ölen çocuk davasının ilk duruşmasında sanık tutuklu kaldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde staj için gittiği marangoz atölyesinde makatından kompresör ile hava basıncı uygulanması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci davasında ilk duruşma görüldü. Kamuoyunda büyük infiale yol açan olayın ardından başlayan yargılamada, sanık kalfa Habib Aksoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türkiye'yi yasa boğan olay, 14 Kasım 2025 tarihinde Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, iş yerinde kalfa olarak çalışan Habib Aksoy tarafından 12 bar basınçlı hava kompresörüyle makatından hava basılmak suretiyle ağır şiddete maruz bırakıldı. Vücuduna yüksek basınçlı hava verilmesi sonucu iç organlarında ciddi tahribat oluşan talihsiz çocuk, sevk edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından Gaziantep'e kaçmaya çalışan sanık Habib Aksoy ise yakalanarak gözaltına alındı.

Ev hapsi talebi reddedildi

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık Habib Aksoy ve tanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşma esnasında sanık avukatlarının müvekkillerinin tahliye edilerek ev hapsine alınması yönündeki talebi mahkemede gerginliğe neden oldu. Talebi duyan Muhammed Kendirci'nin annesi ve ablaları sinir krizleri geçirerek sanık tarafına sert tepki gösterdi.

Dava 2027'ye ertelendi

Cumhuriyet savcısının mütalaası ve beyanların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanık Habib Aksoy'un tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksik belgelerin ve delillerin incelenmesi amacıyla davayı 6 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Duruşma sonrası Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe ile ablaları Pınar ve Yağmur Kendirci, karşı tarafın taleplerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi. Ailenin avukatlarından Halil Delil Beyaztaş, "Daha önce belirtilen eksik hususlar bulunmaktaydı. Bugün, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bunun dışında bugün verilmiş farklı bir karar bulunmamaktadır. Eksik hususların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu aşamada, ev hapsi de dahil olmak üzere adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılma talep edildi. Ancak bu talepler reddedildi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava, 6 Ocak 2027 tarihine ertelendi" dedi.

Eylemin olası kast değil doğrudan kast kapsamına alınma ihtimali olduğunu söyleyen Avukat Mir Müslüm Çiçek ise, "İddia edilen eylem, olası kast nedeniyle açılmıştı ancak dosyada kullanılan silahın niteliği, basınç düzeyi, vücuda uygulanan bölgenin mahiyeti, ATK'dan alınan raporlar ve bilirkişiden alınan raporları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, bizim kanaatimize göre iddia edilen eylemin olası kast değil, doğrudan kasta yönelik bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu hususları zaten mahkemede dile getirdik. Mahkemeden, eylemin olası kast değil, doğrudan kast kapsamında değerlendirilmesi ihtimaline istinaden ek savunma hakkı verilmesini talep ettik. Mahkeme de bu talebimizi kabul etti. Dolayısıyla, diğer duruşmada suçun olası kasttan çıkıp doğrudan kast kapsamında değerlendirilmesi ihtimaline ilişkin ek savunma alınacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı