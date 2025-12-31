Haberler

Bozkır'da 2025 yılında suçlulara göz açtırılmadı

Bozkır'da 2025 yılında suçlulara göz açtırılmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarla suç oranlarında önemli düşüşler sağlandı. Narkotik suçlarla ilgili 36 şahıs hakkında işlem yapıldı, kaçak kazılara yönelik de 9 kişi yakalandı. Genel olarak suç olaylarında yüzde 18 azalma ve aydınlatma oranında yüzde 4 artış kaydedildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2025 yılı boyunca sürdürülen denetim ve operasyonlarda suçla mücadelede önemli sonuçlar alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdürülen denetim ve operasyonlarda suçla mücadelede ciddi bir artış ve suç olaylarında düşüş gözlemlendi. Yıl içinde narkotik suçlara yönelik artırılan denetimler neticesinde, 36 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda; bonzai, esrar, metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların yanı sıra, 160 kök kenevir ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İlçe genelinde narkotik olaylara müdahalede, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82'lik önemli bir artış sağlandı.

Tarihi ve kültürel değerlere zarar veren kaçak kazı faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kaçak kazı olaylarına müdahalede, önceki yıllara göre yüzde 25'lik bir artış kaydedildi.

Polis sorumluluk bölgesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 24 şahıs tutuklanarak adliyeye gönderildi. Bu alanda 2024 yılına göre yüzde 50'lik bir artış yaşandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise aranan 29 şahıs yakalandı ve bu kategoride de yüzde 26'lık bir artış gerçekleşti.

2025 yılında ilçe genelinde meydana gelen suç olaylarının sayısında, 2024 yılına kıyasla yüzde 18 oranında bir azalma tespit edildi. Bunun yanı sıra, işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 95'ten yüzde 99'a yükseltilerek, emniyet ve asayiş hizmetlerinde önemli bir verimlilik sağlandı.

Vatandaş sağlığını tehdit eden usulsüzlüklere karşı yürütülen gıda denetimlerinde ise, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ürünleri satan/saklayan 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. Söz konusu işletmelere toplam 4 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İlgili firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilan ettiği tahsis listelerinden yayınlanarak kamuoyu bilgisine sunuldu.

Bozkır Kaymakamlığı, yürütülen tüm bu çalışmaların 2026 yılında da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların huzur ve güvenliğinin en öncelikli hedef olduğunu bildirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz