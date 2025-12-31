Bozkır'da 2025 yılında suçlulara göz açtırılmadı

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2025 yılı boyunca sürdürülen denetim ve operasyonlarda suçla mücadelede önemli sonuçlar alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdürülen denetim ve operasyonlarda suçla mücadelede ciddi bir artış ve suç olaylarında düşüş gözlemlendi. Yıl içinde narkotik suçlara yönelik artırılan denetimler neticesinde, 36 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda; bonzai, esrar, metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların yanı sıra, 160 kök kenevir ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İlçe genelinde narkotik olaylara müdahalede, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82'lik önemli bir artış sağlandı.

Tarihi ve kültürel değerlere zarar veren kaçak kazı faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kaçak kazı olaylarına müdahalede, önceki yıllara göre yüzde 25'lik bir artış kaydedildi.

Polis sorumluluk bölgesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 24 şahıs tutuklanarak adliyeye gönderildi. Bu alanda 2024 yılına göre yüzde 50'lik bir artış yaşandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise aranan 29 şahıs yakalandı ve bu kategoride de yüzde 26'lık bir artış gerçekleşti.

2025 yılında ilçe genelinde meydana gelen suç olaylarının sayısında, 2024 yılına kıyasla yüzde 18 oranında bir azalma tespit edildi. Bunun yanı sıra, işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 95'ten yüzde 99'a yükseltilerek, emniyet ve asayiş hizmetlerinde önemli bir verimlilik sağlandı.

Vatandaş sağlığını tehdit eden usulsüzlüklere karşı yürütülen gıda denetimlerinde ise, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ürünleri satan/saklayan 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. Söz konusu işletmelere toplam 4 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İlgili firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilan ettiği tahsis listelerinden yayınlanarak kamuoyu bilgisine sunuldu.

Bozkır Kaymakamlığı, yürütülen tüm bu çalışmaların 2026 yılında da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların huzur ve güvenliğinin en öncelikli hedef olduğunu bildirdi. - KONYA