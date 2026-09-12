Haberler

Bozkır’da saman balyası yangını

Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Bozkır ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangın, Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Mahallesi Körpınar mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangının çevreye atılan izmaritten kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin de yaptığı çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, özellikle kuru otların bulunduğu alanlarda yangın riskine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

Miçotakis rahat durmuyor

Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi

CHP'li başkanın üreticiye verdiği tavsiye "Bu kadar da olmaz" dedirtti
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı

Rezillikleri yanına kar kalmadı

100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı