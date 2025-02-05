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Bozdoğan'daki 11 Yıl Önceki Saldırının Şüphelisi Yakalandı

Bozdoğan'daki 11 Yıl Önceki Saldırının Şüphelisi Yakalandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 11 yıl önce eşi ve kızı dahil olmak üzere 7 kişiyi yaralayan H.A., Nazilli'de saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Olay, 2014 yılında Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 11 yıl önce eşi ve kızı dahil olmak üzere 7 kişiyi yaralayan şahıs Nazilli'de saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Olay 05 Temmuz 2014 tarihinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzmir'deki işleri iyi gitmeyen H.A. Bozdoğan'ın Kavaklı Mahallesi'ndeki evine döndü. Bir süre burada yaşayan ve eşinde boşanan H.A. iddiaya göre bunalıma girerek, eşi ve kızı dahil olmak üzere mahallede önüne gelene ateş açarak biri ağır 7 kişiyi yaralamıştı.

11 yıl önce Bozdoğan'da işlediği olayın şüphelisi, kasten öldürme suçundan araması 19 yıl 9 ay araması bulunan H.A. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

73 yaşındaki H.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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