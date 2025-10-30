Bozdoğan'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sayın (68) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Sayın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından Sayın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN