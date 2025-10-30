Haberler

Bozdoğan'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 68 yaşındaki Mehmet Sayın hayatını kaybetti. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sayın (68) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Sayın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından Sayın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
