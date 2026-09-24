Bozcaada'daki hasta beyin kanaması riskiyle TCSG-16 Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Bozcaada'daki hasta beyin kanaması riskiyle TCSG-16 Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde beyin kanaması riski taşıyan 74 yaşındaki hasta, Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi. TCSG-16 botuyla Geyikli feribot iskelesine getirilen hasta bilinci açık ve sağ olarak ambulansa alınıp ÇOMÜ Hastanesinde tedaviye alındı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde beyin kanaması riski nedeniyle 74 yaşındaki bir hasta Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine Bozcaada'da beyin kanaması riski nedeniyle hasta M.M. 'TCSG-16' Sahil Güvenlik botu tarafından Bozcaada 112 acil sağlık personeliyle bota alınarak, tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik botu ile Geyikli feribot iskelesine getirilen hasta bilinci açık ve sağ bir şekilde ambulansa alındı.
Çanakkale'ye getirilen hasta ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.