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Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi

Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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