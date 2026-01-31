Haberler

Akdeniz'de İHA ile vurulan, Bozcaada'da fırtına nedeniyle karaya oturan tanker bakım için Yalova'ya götürülüyor

Lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan QENDIL isimli boş ham petrol tankeri, 12 gün süren kurtarma çalışmalarının ardından Yalova'ya bakım için yola çıktı. Tankerde toplam 26 kişilik bir ekip bulunuyordu.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 Ocak tarihinde lodos fırtınası nedeniyle karaya oturduktan 12 gün sonra kurtarılan boş ham petrol tankerinde bakım için Yalova'ya götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemide 6 Çinli, 2 Rusya Federasyonu vatandaşı, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmar olmak üzere 26 personelin bulunduğu öğrenildi.

12 gün sonra kurtarıldı

'QUENDIL' isimli tanker Bozcaada açıklarında 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hava durumunun elverişli olduğu günlerde kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Tanker, KEGM'e bağlı Türkiye'nin en özel acil müdahale gemileri 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' römorkörleri ile uzun kurtarma çalışması ardından 12 gün sonra gerçekleştirildi. Tanker, karaya oturduğu yerden kurtarılıp yüzdürüldü.

19 Aralık'ta Akdeniz'de İHA ile vurulduğu ortaya çıktı

Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerin 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Tanker bakım için Yalova'ya götürülüyor

Tankerde yapılan sörvey çalışması ve sefere elverişli olup olmadığının incelenmesinin ardından Bozcaada açıklarından Çanakkale Boğazı'na saat 10.30'da giriş yaptı. 'NENE HATUN' tarafından çekilen tankere KEGM'e bağlı 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA 20', 'KURTARMA-13', 'KURTARMA-18' römorkörleri eşlik etti. Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'QUENDIL' isimli tanker Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen tanker Yalova'ya bakıma gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

