Bozcaada Açıklarında Kolunu Kıran Yolcu Tahliye Edildi

Bozcaada açıklarında yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu tahliye edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesi açıklarında demirli 'Seven Seas Grandeur' isimli yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu Carolyn Sue-Mitchell'ye Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Marshall bayraklı 'Seven Seas Grandeur' isimli yolcu gemisi, Bozcaada ilçesinin doğusunda demirli olduğu sırada gemide yolcu olarak bulunan Carolyn Sue-Mitchell için kol kırılması tanısı ile tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-908'e alınan Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık ekibi tarafından kolu kırılan yolcunun tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Geyikli feribot iskelesine getirilen yolcu bilinci açık ve sağ şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.