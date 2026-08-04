Haberler

Osmaniye'de Esnaftan İlginç Taşıma Yöntemi: Boynunda Merdivenle Motosiklet Kullandı

Osmaniye'de Esnaftan İlginç Taşıma Yöntemi: Boynunda Merdivenle Motosiklet Kullandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de bir esnaf, merdiveni boynuna asarak motosikletiyle trafikte ilerledi. Bu sıra dışı taşıma yöntemi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün bu ilginç davranışı, hem güvenlik endişesi hem de merak uyandırdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Osmaniye'de motosikletiyle seyir halinde olan bir esnafın, merdiveni boynuna asarak trafikte ilerlediği anlar görenlerin dikkatini çekti. İlginç görüntü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmaniye şehir merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir esnaf, taşıdığı merdiveni farklı bir yöntemle boynuna asarak motosikletiyle yoluna devam etti. Trafikte ilerleyen sürücüyü görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada da ilgi gören görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Boynunda merdivenle motosiklet kullanan esnafın ilginç taşıma yöntemi, görenlerin dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşirenin dairesi 'Çöp ev' çıktı: Tıbbi atıklar da bulununca açığa alındı

Bu evde yaşıyordu! Çöplerin içinde bulunanlar mesleğinden etti
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

Böylesi görülmedi! Bu aile tam 200 dünya rekoru kırdı
Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Namaza durmasını bekleyip çaldı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti