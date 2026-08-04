Osmaniye'de Esnaftan İlginç Taşıma Yöntemi: Boynunda Merdivenle Motosiklet Kullandı
Osmaniye'de bir esnaf, merdiveni boynuna asarak motosikletiyle trafikte ilerledi. Bu sıra dışı taşıma yöntemi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün bu ilginç davranışı, hem güvenlik endişesi hem de merak uyandırdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.
Osmaniye'de motosikletiyle seyir halinde olan bir esnafın, merdiveni boynuna asarak trafikte ilerlediği anlar görenlerin dikkatini çekti. İlginç görüntü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmaniye şehir merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir esnaf, taşıdığı merdiveni farklı bir yöntemle boynuna asarak motosikletiyle yoluna devam etti. Trafikte ilerleyen sürücüyü görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada da ilgi gören görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Boynunda merdivenle motosiklet kullanan esnafın ilginç taşıma yöntemi, görenlerin dikkatini çekti.