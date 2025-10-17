Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Mersin, sıra dışı bir evlenme teklifine ev sahipliği yaptı. Sosyal medyada görüntülerine de yer verilen evlilik teklifi, kötü bitti.

KENDİNE ÖLÜ SÜSÜ VERDİ

Edinilen bilgiye göre Mersin'de 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen bir adam, arkadaşlarının planıyla kendisine kaza sonucu öldü süsü verdi.

TOKAT ATIP OLAY YERİNDEN AYRILDI

Haberi alan sevgili ise olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Bir süre ağlayan kadın, yol kenarında gazete ile örtülü halde yatan sevgilisinin bir anda ayağa kalkmasıyla şok oldu. Adam ayağa kalkıp yüzüğü çıkarınca sinirlenen kadın, sevgilisine tokat atıp olay yerinden ayrıldı.