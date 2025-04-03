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Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi

Boykot Soruşturmasında 11 Şüpheliye Adli Kontrol

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyor.

'Boykot' soruşturmasında 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adli kontrol kararı

Öte yandan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 11 şüpheli, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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