Boyabat’ta servis aracı 8 yaşındaki öğrenciye çarptı

Sinop'un Boyabat ilçesinde okul bahçesinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

Kaza, Karacaören Şehit Turan Meşe İlkokulu'nun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğrenci almak için okula gelen servis aracı, bahçede bekleyen 8 yaşındaki Y.E.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan öğrenci, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı