Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Boyabat’ta servis aracı 8 yaşındaki öğrenciye çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat’ta servis aracı 8 yaşındaki öğrenciye çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un Boyabat ilçesinde okul bahçesinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde okul bahçesinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki bir öğrenci yaralandı.

Kaza, Karacaören Şehit Turan Meşe İlkokulu'nun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğrenci almak için okula gelen servis aracı, bahçede bekleyen 8 yaşındaki Y.E.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan öğrenci, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar
'5 ülkeden diplomatlar çekilecek' denildi, ABD yalanladı

Önce "5 ülke" denildi, sonra yalanlandı: Sadece Arabistan için geçerli
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum

Osimhen'in iptal edilen penaltısına yapılan yoruma beğeni yağıyor
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Atina'da 10 binden fazla öğrenci ve öğretmen eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı yürüdü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Binlerce kişi sokaklara döküldü