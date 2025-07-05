Boyabat'ta Leylek Ailesinin Huzurlu Anları Dronla Görüntülendi

Boyabat'ta Leylek Ailesinin Huzurlu Anları Dronla Görüntülendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, Yasin Şahin'in dronuyla kaydedilen leylek ailesi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yüksek gerilim direğinde uyuyan leyleklerin huzurlu anları doğaseverleri etkiledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yuvalarında uyuyan leylek ailesi, dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi odağı oldu.

"Boyabatlı Droncu" lakaplı Yasin Şahin, leylekleri sıra dışı bir durumda görüntülemeyi başardı. İlçedeki yüksek gerilim direklerinden birine kurdukları yuvada gündüz uyurken görüntülenen leylek ailesi, vatandaşların dikkatini çekti. Görüntülerde, anne ve babanın yavrularıyla birlikte yan yana uyudukları anlar yer aldı.

Doğal yaşamın en sakin ve huzurlu anlarını yansıtan görüntüler, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. İlçede yaşayan doğaseverler, "Onları böyle huzur içinde izlemek tarifsiz bir duygu" yorumunda bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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