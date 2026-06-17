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Botanik Park'ta sır ölüm: Dere içinde erkek cesedi bulundu

Botanik Park'ta sır ölüm: Dere içinde erkek cesedi bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta dere içinde yaklaşık 20 yaşlarındaki bir erkek cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ölüm nedeni ve cinayet ihtimali araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta dere içerisinde bulunan erkek cesedi ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parkta gezinen vatandaşlar dere içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 20 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cansız bedenin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Genç yaşta hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay cinayet olup olmadığı ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırılıyor. Kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Botanik Park'ta bulunan ceset, parkta bulunan vatandaşlar arasında da büyük merak ve tedirginliğe neden olurken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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