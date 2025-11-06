Bostancı Köprüsü'nde Motorcu Kavgası Kameralara Yansıdı

Haberler

E-5 Karayolu Bostancı Köprüsü'nde meydana gelen bir motorcu kavgasında, bir sürücünün diğerine motor kaskıyla vurma anları saniye saniye kaydedildi. Olay, trafikte başlayan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı.

Bostancı Köprüsü'nde meydana gelen motorcu kavgasında bir sürücünün diğerine motor kaskıyla vurma anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, E-5 Karayolu Bostancı Köprüsü civarında meydana geldi. İddialara göre trafikte seyir halinde bulunan bir grup motorcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, sürücülerin motorlarından inmesiyle birlikte kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir motorcunun diğerine motor kaskıyla sert şekilde vurduğu görüldü. Yaşanan arbede nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk meydana gelirken, kavga çevredeki sürücüler tarafından güçlükle ayrılabildi. - İSTANBUL

