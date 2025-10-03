Boşanma Dilekçesi Verdikten Sonra Eşini Öldüren Engin Çelik Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdikleri gün eşi Ayşe Çelik'i silahla 7 el ateş ederek öldüren Engin Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Çelik'in ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eyüpsultan'da 6 Ocak 2025'te birlikte adliyeye giderek boşanma dilekçesi vermelerinin ardından arabadayken çıkan tartışma sonucu eşi Ayşe Çelik'i silahla 7 el ateş ederek öldüren Engin Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşe Çelik 'maktul', ablaları 'müşteki', Engin Çelik ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Birlikte adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Engin Çelik'in olay günü ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşi Ayşe Çelik'in mesaj atması üzerine yanına gittiği, birlikte adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdikleri, akabinde Ayşe Çelik'in evden eşyalarını almak için boş valiziyle birlikte şüpheli Engin Çelik'in arabasına bindiği, aracın arka koltuğuna oturduğu, evde şüphelinin anne ve babasının olduğunu öğrenmesiyle eve gitmekten vazgeçtiği anlatıldı.

7 el ateş ederek canice öldürdü

Şüpheli Engin Çelik'in, Ayşe Çelik'i otogara bırakmak için seyir halinde oldukları esnada tartışmaya başladıklarının aktarıldığı iddianamede, bunun üzerine şüphelinin aracı durdurduğu, aracının torpido gözünde bulundurduğu yasak niteliğindeki tabanca ile Ayşe Çelik'in kafasına yaklaşık 7 el ateş etmek suretiyle olay yerinde ölümüne sebep olduğu kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Engin Çelik'in 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL