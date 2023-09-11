Boşanma Aşamasındaki Kadın ve Kardeşi Sokak Ortasında Öldürüldü

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Yüksel (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Emine Yüksel (40) ve kardeşi Çiğdem Demir (37), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Emine Yüksel'in tabutuna, kızlık soyado olan 'Emine Başbuğ' yazıldı.

İlçede tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir'i Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı'nda tabancayla vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. 3 çocuk annesi Emine Yüksel ve kardeşi 2 çocuk annesi Çiğdem Demir için Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Emine Yüksel'in tabutuna kızlık soyadı olan 'Emine Başbuğ' yazıldı. Abla ve kardeşinin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hüseyin Yüksel'in cenazesi ise Sincan'da ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, Emine Yüksel'in şikayeti üzerine eşi Hüseyin Yüksel hakkında 'tehdit' suçlamasıyla adli işlem yapıldığı, ancak daha sonra Emine Yüksel'in eşinden davacı ve şikayetçi olmadığı belirtildi. Ayrıca Emine Yüksel'in daha önce eşi hakkında bir ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak 15 gün sonra kendi isteği ile bu kararın kaldırıldığı öğrenildi.