Boşanma aşamasındaki kadın, eşinin otomobilinin camlarını kırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, çocuklarını göstermediği gerekçesiyle eşinin otomobilinin camlarını taşla kırdı.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan D.K, çocuklarını görmek için Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne geldi. Çocuklarının velayetinin üzerinde bulunduğu boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Kaya'nın, çocukların anneleri ile görüşmek istemediğini belirtmesinin üzerine sinirlenen anne D.K. Hüseyin Kaya'ya çocuklarını doldurduğunu söyleyerek hakaret etti. Sinirlerine hakim olamayan D.K, Hüseyin Kaya'ya ait otomobilin camlarını taşla kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine durumu açıklayan D.K, "Benim çocuklarımı görmek hakkım. Biz eşimle 3.5 yıldır ayrıyız. Bana yemek yeme teklifi ediyor. Yemek yersek çocuklar öyle gelecekmiş. Çocuklar benden soğumuş, yanıma gelmiyorlar. Ben çocuklarımı istiyorum" dedi.

Hüseyin Kaya ise eşi ile 4 yıldır boşanma aşamasında olduğunu belirterek, "Çarşamba günü bizim boşanma davamız vardı. Bize Cumartesi günü tekrar geleceksiniz, çocuklar anneleri ile görüşecek dediler. Ben de çocuklarımı aldım ve 9.30 da Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne getirdim. Fakat geldiğimizde burası kapalıydı. Ben de çocuklarımı aldım ve aşağıya iniyorken, eşim bana küfür etti. Bana "Sen çocukları dolduruyorsun. Arabanın tekerlerini patlatacağım camlarını kıracağım" diyerek tehdit etti. Çocuğun biri bir tarafa, diğeri öbür tarafa kaçtı. Eşimde aşağıya inerek arabanın camlarını kırdı" diye konuştu. Baba Hüseyin Kaya, çocukların annelerini sevmediğini, görüşmek istemediklerini, çocuklarına şiddet uyguladığını, eşinin 4 yıldır çocuklarını görmediğini belirtti. - ISPARTA