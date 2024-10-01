Üye Girişi
Haberler

Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü

Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde boşanma aşamasındaki Sibel Aygan, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma sürecinde olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eşini karşısında gördü. Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, gözünü kırpmadan çocuklarının gözü önünde Aygan'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü

CANİ KOCA HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma Güvenlik Politika 3-sayfa Çocuk Didim

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın yükseldi mi, ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Son dakika: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Söylemezsem Olmaz CANLI izle! Söylemezsem Olmaz canlı yayın! 1 Ekim Söylemezsem Olmaz bugünkü bölümü HD izle! Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 EKİM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Samet Şeker olayında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });