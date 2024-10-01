Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma sürecinde olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eşini karşısında gördü. Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, gözünü kırpmadan çocuklarının gözü önünde Aygan'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANİ KOCA HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.