Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurarak Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurarak Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu silahla öldüren Ali Eren Somun, Sinop'ta düzenlenen operasyonla çadırda yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde önceki gece boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu evinde silahla vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini bacağından yaraladıktan sonra motosikletine binerek kaçan Ali Eren Somun, Sinop'ta çadır kurarken polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Eren Somon, Trabzon'a getirildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı. Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kuran Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletini branda ile kapatan Somun, kurduğu çadırda yakalanarak ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından Trabzon'a getirilen Ali Eren Somun'un sorgusuna başlandı.

Öte yandan şahsın tanınmamak için saçını ve sakalını kazıttığı gözlendi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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