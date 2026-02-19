Haberler

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tren istasyonunda boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren E.D., mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tren istasyonunda boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Şubat tarihinde saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'a tabancayla ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli E.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu

İşte kendi maçlarına rakip kazanır oynayan yöneticilerin kulüpleri