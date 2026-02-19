Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tren istasyonunda boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Şubat tarihinde saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'a tabancayla ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli E.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı