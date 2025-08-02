Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şahıs Sinop'ta Yakalandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şahıs Sinop'ta Yakalandı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu silahla vurarak öldüren Ali Eren Somun, Sinop'ta yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde önceki gece boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu evinde silahla vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini bacağından yaraladıktan sonra motosikletine binerek kaçan Ali Eren Somun, Sinop'ta yakalandıktan sonra getirildiği Trabzon'da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı.

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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