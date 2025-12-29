Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü Haber Videosunu İzle
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süreyya Köken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Köken'i (40) sokak ortasında tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Kadriye Köken'in kısa bir süre önce eşi Süreyya Köken hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Süreyya Köken'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Süreyya Köken'in pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı