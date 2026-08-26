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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde E.G., boşanma aşamasındaki eşi P.G.'yi bıçakla bileğinden yaraladı. P.G. hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesi bulunmuyor. Gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Sürmene Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. (36) adlı şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi P.G.'yi (37) bıçakla sağ bilek kısmından yaraladı. Hastaneye kaldırılan P.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli E.G. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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