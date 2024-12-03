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Boşanma Aşamasındaki Eşine Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çalıştığı lokantanın önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından çalıştığı lokantanın önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta meydana gelen olayda 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahla vuruldu. İddiaya göre Mehtap Yarbeğ'in çalıştığı lokantanın önüne gelen şahıs 3 el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Boşanma Aşamasındaki Eşine Sokak Ortasında Silahlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
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