Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Vurulan Zeynep Zan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Vurulan Zeynep Zan, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi Uğur Zan tarafından başından vurulan 25 yaşındaki Zeynep Zan, yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Olay sonrası Uğur Zan tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Uğur Zan (34) tarafından tabancayla başından vurulup öldürülen Zeynep Zan (25), yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Zan'ın tabutunu kadınlar taşıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Zan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Zeynep Zan için öğle vakti Arslanca Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zeynep Zan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Zan'ın tabutunu kadınlar taşıdı. Zeynep Zan'ın cansız bedeni gözyaşları arasında Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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