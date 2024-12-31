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Boşandığı Eşini Yakan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Boşandığı Eşini Yakan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya'da boşandığı eşi Pınar Zorlu'yu üzerine benzin dökerek yakan Gürhan Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Olay üzerine pişman olduğunu söyleyen ünlü şahıs, tartışma sonrası eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Antalya'da 20 gün önce boşandığı eski eşini üzerine yanıcı madde dökerek yakan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Gürhan Ü.'nün emniyetteki ilk ifadesinde, "Konuşmak için sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Yolda akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Daha önceden aklımdaydı. Tartışınca benzini dökerek eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Olay, sabah 08.20 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. 11 Aralık'ta eşinden boşanan Pınar Zorlu (36), çalıştığı iş yerine giderken motosikletle arkasından gelen eski eşi Gürhan Ü. (43) ile tartışmaya başladı. Bir süre eski eşi ile tartışan Pınar Zorlu, yürümeye devam etti. Bu sırada motosiklet ile arkasından gelen eski eşi genç kadını kovalamaya başladı. Yol üzerindeki bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı eski eşinin üzerine yanıcı madde döken Gürhan Ü., yanında bulunan çakmak ile genç kadını ateşe verdi.

Benzin döküp yaktı, 'Pişmanım' dedi

Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bir esnaf yangın tüpü ile kadına müdahale etti. Vücudunda yanıklar oluşan Pınar Zorlu, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce yakındaki özel bir hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Gürhan Ü. bir süre sonra Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürhan Ü. adliyeye sevk edildi. Gürhan Ü. gazetecilerin 'eşinizin üzerine benzin dökerek neden yaktınız' sorusuna, "Pişmanım, Çocuğumu göstermiyordu, en büyük problem" yanıtını verdi.

"Tavrı değişti, çocuğumu göstermiyordu"

Gürhan Ü.'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski eşinin boşandıktan sonra kendisine karşı tavırlarının değiştiğini ve çocuğunu göstermediğini savunduğu belirtilerek, "Konuşmak için sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Yolda akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Daha önceden aklımdaydı. Tartışınca benzini dökerek eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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