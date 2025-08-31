Boş arsaya götürdükleri çocuğu İstanbul'un ortasında tekme tokat dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta bir grup gencin, boş arsada bir çocuğu tekme tokat dövdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşanılan olaylarla gündemden düşmeyen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal bir olay daha meydana geldi. İlçede bir grup gencin boş arsada bir çocuğu tekme tokat dövdüğü öğrenildi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER, PLAKALARINI SÖKTÜLER

Kameralara da yansıyan olayda çocuğu tekme tokat döven grup, bindikleri aracın plakalarını dasöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.