Haberler

Boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu

Boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Karapınar ilçesinde boş arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde ormanlık alanın arka kısmında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede çevrede endişeye neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etmesiyle çevrede bulunan çardaklara ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede

İlk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı bomba
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi

Anne, mahkemede kızını öldüren damadı için ağız değiştirdi
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke etti