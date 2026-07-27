Erdemli'de boş arazide çıkan yangın bahçeye sıçramadan söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde boş arazide çıkan yangın, bahçeye sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüksek Mahallesi 6004. Sokak'taki boş arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kuru otlar nedeniyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bahçeye sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, sıcaklıkların arttığı bugünlerde herkesin yangınlara karşı tedbirli ve duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı