Bornova'da Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde çıkan tartışmada avcı bıçağı ile uğradığı saldırıda Suriye uyruklu Nihad Memik'in (20) hayatını kaybettiği, Ercan Çelik'in (38) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan ve Suriye uyruklu Mustafa S. (20) ile babası Walat S. (47), polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.50 sıralarında, Yeşilova Mahallesi 4072 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün Suriye uyruklu Nihad Memik ve Ercan Çelik, ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Suriye uyruklu Walat S. ve oğlu Mustafa S.'den sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba- oğul, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Nihad Memik ve Ercan Çelik, Mustafa S.'nin küçük kardeşinden zorla ev anahtarını alıp, ayakkabı kalıp malzemesine de el koydu. El konulan eşyalarını almaya gelen baba Walat S. ile Nihad Memik ve Ercan Çelik arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı gören Walat S.'nin oğlu Mustafa S., dükkanda bulunan avcı bıçağıyla Memik ve Çelik'e saldırdı. Mustafa S., Memik'i kasık, Çelik'i ise karnından yaraladı. Olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Memik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Çelik ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nihad Memik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Ercan Çelik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Mustafa S. ile babası Walat S., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli baba- oğul, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin birinci dereceden yakınlarının ise sınır dışı edileceği öğrenildi. (DHA)