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Fransa'da yangın faciası: 2 itfaiyeci hayatını kaybetti

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Fransa'nın Bordeaux Havalimanı yakınlarında çıkan yangında, müdahale sırasında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti. Yangın uçuşlarda gecikmelere yol açtı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux Havalimanı yakınlarında çıkan yangınla mücadele sırasında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Fransa'nın Gironde iline bağlı Merignac'ta Bordeaux Havalimanı dışındaki çalılık alanda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yangın çıktı. Otopark, otomobil bayileri ile lojistik depoları yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede yayılarak bir binaya sıçradı. Bölgeye yaklaşık 100 itfaiyeci ile çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopter sevk edildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, binadaki yangınla mücadelede görev alan 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, yangının bazı uçuşlarda gecikmelere neden olduğu kaydedildi. - BORDEAUX

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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