Borç meselesi yüzünden pide salonuna tüfekli saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde borç meselesi nedeniyle bir pide salonuna tüfekle ateş eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G., kendisine 100 bin lira borcu olduğunu ileri sürdüğü R.K.'ye ait pide salonuna tüfekle ateş etti.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı